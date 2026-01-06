En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!

Yayınlanma:
En düşük emekli aylığı için toplantı bu hafta gerçekleşecek. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıdaCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler yer alacak.

Asgari ücret, memur ve emeklilerin zam oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli gözlerini düşük emekli aylığına çevirmiş durumda.

AKP kaynaklarının aktardığına göre, en düşük emekli aylığının belirlenmesi için bu hafta içinde topalntı yapılması bekleniyor.

Ekonomik dengeler ve bütçe imkânlarının masaya yatırılacağı toplantıda, emekli aylıklarına yönelik olası artış senaryolarının değerlendirilmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE

Edinilen bilgilere göre toplantının, çarşamba veya perşembe günü yapılması planlanıyor.

Görüşmede 18 bin 939 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmeler ele alınacak.

TOPLANTIDA KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler bu hafta toplantı yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

