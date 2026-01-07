Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar "çok prim ödeyenin çok maaş alması" ilkesine dayalı emeklilik nizamını da derinden sarstı. Ödenen pirimin değil emeklilik dilekçesinin ne zaman verildiğinin önem kazandığı sistemde vatandaşların maaşlarında ciddi farklılıklar oluştu.

24 saatlik farkın yüzde 30'luk kayıplara yol açması, milyonlarca emeklinin her yıl eriyen maaşları nedeniyle geçim derdinden çıkamaması tepkilere neden olurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, adil bir emeklilik sistemi için yapılması gerekenleri anlattı.

EMEKLİ MAAŞLARINI TOPARLAYACAK DÜZENLEMEYİ AÇIKLADI

"Çok prim ödeyenin çok maaş alması" ilkesinin Sosyal Sigorta tekniğinin temel direği olduğuna dikkat çeken İsa Karakaş, o direğin enflasyon ve büyüme hızı verilerinin maaş bağlama formülündeki dengesizliği nedeniyle salladığını söyledi.

Özellikle son 5-6 yılda yaşanan ekonomik dalgalanmaların yarattığı maaş farklarının emekli adaylarını belirsizliğe ittiğine işaret eden Karakaş, "Bir günün bile maaşlar arasında uçurumlar oluşturduğu bir sistemde, adalet duygusu ağır yara almış durumda" dedi.

Emeklinin geçim derdi tartışılırken emeklilikte adaletin sağlanması için atılması gereken adımın "intibak yasası" olduğunu ifade eden Karakaş, yıllarca aynı tezgâh başında ter döken, aynı prime esas kazancı ödeyen ve aynı prim gün sayısına sahip iki vatandaşın, emeklilik hayatına tamamen farklı standartlarda başladığı nizamın değişmesi gerektiğini söyledi.

Karakaş 2000 yılı öncesi intibak yasasının SSK emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmını kapsadığının altını çizerek hükümetin 2013 yılında o intibak düzenlemesini yaparken 2000 sonrası için de intibak yapılacağı vaadinde bulunduğu hatırlattı.

Emeklilik sisteminin artık pansuman kabul etmediğini ifade eden Karakaş, 12 yıldan fazla geçen zamanda çözümün Meclis'te tıkandığını söyledi.

SGK BAŞUZMANI TEK TEK ANLATTI

2023 yılında emekli olanların 2022 yılında emekli olanlara göre daha az maaşla karşı karşıya kaldığını daha vahim durumun ise 31 Aralık 2024 tarihinde emeklilik dilekçesi veren bir işçi ile 1 Ocak 2025 tarihinde veren mesai arkadaşı arasında 24 saat yüzünden yüzde 30luk fark oluştuğunu hatırlatan Karakaş, gerçek bir intibak düzenlemesinin neler sağlayacağını ve kapsamının nasıl olması gerektiğini tek tek anlattı.

Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan tartışmalı TÜİK verilerinin sorunu daha da derinleştirdiğini ifade den Karakaş çözüm için şunları anlattı:

Aynı prim ve gün sayısına sahip olanlar, hangi tarihte emekli olurlarsa olsunlar eşit maaş alır. Güven: Vatandaşın sosyal güvenlik sistemine olan inancı yeniden tesis edilir.

