300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Yüksek enflasyon koşullarında geçinmeye çalışan milyonlar ek gelir elde etmenin ya da küçük birikimlerini değerlendirmenin yolunu arıyor. Yeni yılda bankaların sunduğu faiz oranı ise getirisi ile dikkat çekiyor. 300 bin lirası olanın aylık kazancı emekli aylığının yarısı kadar oldu.

Bankalar mevduat faizlerini yüzde 50 sınırına dayadı. 6 Ocak 2026 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranları, elindeki üç kuruş parayı enflasyona karşı korumaya çalışan milyonlarca kişi için yeniden en önemli gündem maddesi haline geldi.

Bazı bankaların faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar tırmanırken, tasarrufu olanlar en yüksek getiriyi hangi bankanın verdiğini yakından takip ediyor.

EMEKLİ AYLIĞININ YARISI

Piyasadaki güncel verilere göre, 300 bin liralık bir ana paranın 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazanç, bankadan bankaya değişirken 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.

5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verisiyle birlikte en düşük emekli aylığı 19 bin liraya dayandı. Yüzde 12,9'luk enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli aylığı 18, 938 lira oldu. Yani bankaların 300 bin lirası için verdiği faiz emekli aylığının yarısı oluyor.

BANKA BANKA 300 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Peki en yüksek faizi hangi banka veriyor? 300 liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte detaylar:

Banka AdıFaiz Oranı (%)Net Aylık Kazanç (TL)Vade Sonu Toplam (TL)
Burgan Bank%48,0010.415,34310.415,34
Anadolubank%46,009.981,37309.981,37
Alternatif Bank%45,509.872,87309.872,87
ON Dijital%45,009.764,39309.764,39
ING / TEB / Fibabanka%44,009.547,40309.547,40
VakıfBank / QNB%43,509.438,91309.438,91
Akbank%40,508.787,94308.787,94
İş Bankası%38,508.353,97308.353,97
Halkbank%37,008.028,49308.028,49
Ziraat Bankası%31,006.726,57306.726,57

Tablo incelendiğinde, en yüksek faizi veren banka ile en düşük faizi veren kamu bankası arasında 4 bin liraya kadar fark olduğu görülüyor.

