Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu

TÜİK'in merakla beklenen Aralık ayı enflasyon rakamını 0,89 olarak açıklamasının ardından Türkiye 2025 yılını 30,89 enflasyon oranıyla tamamladı. Ekonomi yönetiminin son beklentileri aralığında gerçekleşen enflasyon verisi piyasaların yıllık görüntüsünü netleştirdi.

Yıllık enflasyonun açıklanmasıyla geçtiğimiz borsada yılki reel getiriler de belli oldu.

YILI ENFLASYONUN ÜSTÜNDE KAZANDIRARAK KAPATTILAR

Borsa İstanbul, BİST 100 endeksini %14,56 primle 11.261 puandan kapattı. Endeksteki bu prim, yıllık enflasyonun altında gerçekleşirken BİST 100, %-12,48 reel düşüşle 2025’e veda etti.

Yıl içindeki iniş çıkışlar çok sayıda yatırımcı için can yakıcı olurken ekonomik verilerin karşısında kazandıran veya en azından kaybettirmeyen hisseler de belli oldu.

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında 31 şirkete ait hisseler, yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar. Enflasyonun üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısına reel getiri sunan şirketler arasında KLRHO, 306,25 TL'ye yükselerek %829,72 kazanç sağlarken liderlik koltuğuna oturdu.

VAKBN ise %31,56 değer kazanarak 30,68 TL'yi görürken kazandıranlar listesinde son sırada yer aldı. Enflasyona oranla büyük bir kazanç sağlamasa da yatırımcısının parasını resmi veriler karşısında eritmedi.

BİST 30 şirketleri arasındaki reel getiriye bakıldığında geçtiğimiz yılı enflasyonu geride bırakarak kapatan şirketlerin sayısı ise 6'da kaldı. Bu kapsamda Aselsan yüzde 220’ye yaklaşan primle en fazla yükselen hisse olurken, onu Türk Altın İşletmeleri, Enka İnşaat, Emlak Konut GYO, TÜPRAŞ ve Türk Telekom takip etti.

6 Şubat 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayan ve BİST 30 kapsamında yer alan Destek Finans Faktöring hisseleri ise yüzde 1.081 oranında yükselişle 2025 yılını tamamladı.

BORSADA SES GETİREN HİSSELER BELLİ OLDU

31 Aralık 2024 – 31 Aralık 2025 arası kapanış fiyatları dikkate alındığında yatırımcısına kazandıran 31 hisse senedinin yıl kapanışı, fiyatları ve primleri şöyle gerçekleşti:

No Hisse No Hisse No Hisse 1 KLRHO: 306,25 TL (%829,72) 2 MAGEN: 38,12 TL (%395,06) 3 KTLEV: 21,44 TL (%376,86) 4 PASEU: 135,50 TL (%358,39) 5 RALYH: 228,70 TL (%310,47) 6 ASELS: 231,70 TL (%219,99) 7 KUYAS: 53,50 TL (%158,45) 8 EFOR: 24,20 TL (%148,27) 9 ENERY: 9,59 TL (%132,12) 10 HALKB: 36,78 TL (%127,04) 11 IZENR: 9,39 TL (%97,68) 12 GRTHO: 287,50 TL (%92,31) 13 AKSEN: 72,50 TL (%84,95) 14 TRALT: 40,98 TL (%81,49) 15 ECILC: 81,80 TL (%78,12) 16 TRENJ: 93,05 TL (%77,58) 17 DAPGM: 11,86 TL (%72,38) 18 ENKAI: 78,85 TL (%70,36) 19 GENIL: 199,00 TL (%66,24) 20 SKBNK: 7,78 TL (%65,67) 21 GRSEL: 320,00 TL (%64,23) 22 ENJSA: 90,35 TL (%60,87) 23 EKGYO: 20,44 TL (%54,13) 24 CWENE: 28,04 TL (%43,70) 25 TUPRS: 184,40 TL (%42,97) 26 TABGD: 209,10 TL (%42,43) 27 TRMET: 104,40 TL (%40,61) 28 BSOKE: 16,30 TL (%36,52) 29 TTKOM: 57,50 TL (%32,24) 30 TURSG: 11,81 TL (%31,57) 31 VAKBN: 30,68 TL (%31,56)

"Söz konusu 12 aylık dönemin altında bir sürede işlem gören yeni hisseler, listede yer almamaktadır."