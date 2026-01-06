Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu

Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Yayınlanma:
2025 yılını %14,56 primle 11.261 puandan kapanışla bitiren BİST 100 düşüşle yeni yıla girerken borsada ses getiren hisseler belli oldu. 31 şirket yatırımcısının parasını ezdirmezken çok sayıda yatırımcının zararda olduğu yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar.

TÜİK'in merakla beklenen Aralık ayı enflasyon rakamını 0,89 olarak açıklamasının ardından Türkiye 2025 yılını 30,89 enflasyon oranıyla tamamladı. Ekonomi yönetiminin son beklentileri aralığında gerçekleşen enflasyon verisi piyasaların yıllık görüntüsünü netleştirdi.

Yıllık enflasyonun açıklanmasıyla geçtiğimiz borsada yılki reel getiriler de belli oldu.

YILI ENFLASYONUN ÜSTÜNDE KAZANDIRARAK KAPATTILAR

Borsa İstanbul, BİST 100 endeksini %14,56 primle 11.261 puandan kapattı. Endeksteki bu prim, yıllık enflasyonun altında gerçekleşirken BİST 100, %-12,48 reel düşüşle 2025’e veda etti.

Borsa İstanbul tarihinde ilk!Borsa İstanbul tarihinde ilk!

Yıl içindeki iniş çıkışlar çok sayıda yatırımcı için can yakıcı olurken ekonomik verilerin karşısında kazandıran veya en azından kaybettirmeyen hisseler de belli oldu.

yili-enflasyonun-ustunde-kazandirarak-kapattilar-borsada-ses-getiren-hisseler-belli-oldu-2.jpg

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında 31 şirkete ait hisseler, yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar. Enflasyonun üzerinde yükseliş kaydederek yatırımcısına reel getiri sunan şirketler arasında KLRHO, 306,25 TL'ye yükselerek %829,72 kazanç sağlarken liderlik koltuğuna oturdu.

yili-enflasyonun-ustunde-kazandirarak-kapattilar-borsada-ses-getiren-hisseler-belli-oldu-4.jpg

VAKBN ise %31,56 değer kazanarak 30,68 TL'yi görürken kazandıranlar listesinde son sırada yer aldı. Enflasyona oranla büyük bir kazanç sağlamasa da yatırımcısının parasını resmi veriler karşısında eritmedi.

yili-enflasyonun-ustunde-kazandirarak-kapattilar-borsada-ses-getiren-hisseler-belli-oldu-3.jpg

BİST 30 şirketleri arasındaki reel getiriye bakıldığında geçtiğimiz yılı enflasyonu geride bırakarak kapatan şirketlerin sayısı ise 6'da kaldı. Bu kapsamda Aselsan yüzde 220’ye yaklaşan primle en fazla yükselen hisse olurken, onu Türk Altın İşletmeleri, Enka İnşaat, Emlak Konut GYO, TÜPRAŞ ve Türk Telekom takip etti.

yili-enflasyonun-ustunde-kazandirarak-kapattilar-borsada-ses-getiren-hisseler-belli-oldu-5.jpg

6 Şubat 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayan ve BİST 30 kapsamında yer alan Destek Finans Faktöring hisseleri ise yüzde 1.081 oranında yükselişle 2025 yılını tamamladı.

yili-enflasyonun-ustunde-kazandirarak-kapattilar-borsada-ses-getiren-hisseler-belli-oldu-6.jpg

Borsa İstanbul'da gong ARF Bio için çaldı: ARFYE artık borsada!Borsa İstanbul'da gong ARF Bio için çaldı: ARFYE artık borsada!

BORSADA SES GETİREN HİSSELER BELLİ OLDU

31 Aralık 2024 – 31 Aralık 2025 arası kapanış fiyatları dikkate alındığında yatırımcısına kazandıran 31 hisse senedinin yıl kapanışı, fiyatları ve primleri şöyle gerçekleşti:

NoHisseNoHisseNoHisse
1KLRHO: 306,25 TL (%829,72)2MAGEN: 38,12 TL (%395,06)3KTLEV: 21,44 TL (%376,86)
4PASEU: 135,50 TL (%358,39)5RALYH: 228,70 TL (%310,47)6ASELS: 231,70 TL (%219,99)
7KUYAS: 53,50 TL (%158,45)8EFOR: 24,20 TL (%148,27)9ENERY: 9,59 TL (%132,12)
10HALKB: 36,78 TL (%127,04)11IZENR: 9,39 TL (%97,68)12GRTHO: 287,50 TL (%92,31)
13AKSEN: 72,50 TL (%84,95)14TRALT: 40,98 TL (%81,49)15ECILC: 81,80 TL (%78,12)
16TRENJ: 93,05 TL (%77,58)17DAPGM: 11,86 TL (%72,38)18ENKAI: 78,85 TL (%70,36)
19GENIL: 199,00 TL (%66,24)20SKBNK: 7,78 TL (%65,67)21GRSEL: 320,00 TL (%64,23)
22ENJSA: 90,35 TL (%60,87)23EKGYO: 20,44 TL (%54,13)24CWENE: 28,04 TL (%43,70)
25TUPRS: 184,40 TL (%42,97)26TABGD: 209,10 TL (%42,43)27TRMET: 104,40 TL (%40,61)
28BSOKE: 16,30 TL (%36,52)29TTKOM: 57,50 TL (%32,24)30TURSG: 11,81 TL (%31,57)
31VAKBN: 30,68 TL (%31,56)
"Söz konusu 12 aylık dönemin altında bir sürede işlem gören yeni hisseler, listede yer almamaktadır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Ekonomi
Fahiş denilip değiştirildi emlak vergisinin altından soygun çıktı: Milyonlara vergi tuzağı!
Fahiş denilip değiştirildi emlak vergisinin altından soygun çıktı: Milyonlara vergi tuzağı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
EFT, havale işlemleri arap saçına döndü: Şimdi ne olacak?
EFT, havale işlemleri arap saçına döndü: Şimdi ne olacak?