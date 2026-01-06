Borsa İstanbul tarihinde ilk!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün kırılan rekoru tazeleyerek tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı. Tarihinde ilk kez böyle bir rekor kıran BIST 100 endeksinde küresel gelişmeler etkili oluyor.

Borsa İstanbul, yeni güne yatırımcısını sevindiren bir yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa oranla yüzde 0,34 değer kazanarak 11.741,47 puana ulaştı ve güne tüm zamanların en yüksek seviyesinden merhaba dedi.

Dün günü 11.702,00 puanla kapatarak tarihi rekor kıran endekste, yükseliş eğilimi nisan ayından bu yana sürüyor.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİNDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Açılış seansında bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,33 oranında prim yaptı. Sektörel bazda incelendiğinde en dikkat çekici artış yüzde 1,15 ile finansal kiralama ve faktoring alanında yaşandı.

Ancak her sektör bu iyimser havadan payını alamadı; tekstil ve deri sektörü yüzde 2,31’lik bir düşüşle günü ekside karşılayan tek grup oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA "SAVAŞ VE TEKNOLOJİ" DOPİNGİ

Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında küresel gelişmeler yatıyor.

ABD'nin Venezuela saldırısı altını uçurdu!ABD'nin Venezuela saldırısı altını uçurdu!

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinin hisselerinde görülen tırmanış, Türkiye’deki benzer sektörleri de hareketlendirdi. Öte yandan yapay zeka ve teknoloji devlerinin yatırımlarına devam edeceği yönündeki beklentiler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına dair umutlar, dünya genelinde risk iştahını diri tutuyor.

PİYASANIN GÖZÜ VERİ AKIŞINDA

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan bakıldığında BIST 100 endeksi için 11.800 ve 11.900 seviyeleri direnç noktası olarak görülürken; 11.600 ve 11.500 puan seviyeleri olası bir düşüşte destek konumunda bulunuyor.

