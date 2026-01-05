Borsa İstanbul'da tarihi rekor!

Haftanın ilk, 2026 yılının ise ikinci işlem gününe Borsa İstanbul yükselişle giriş yaptı. Önceki kapanış verilerine kıyasla 49,34 puanlık bir artış yakalayan BİST 100 endeksi, yüzde 0,43 oranında primlenerek 11.547,72 puan seviyesine ulaştı.

Günün ilerleyen saatlerinde tırmanışını sürdüren endeks, 11 bin 643 puana kadar çıkarak tarihinin en yüksek noktasını gördü. Cuma günü de yüzde 2,10'luk bir değer kazancıyla 11.498,38 puandan kapanan piyasa, haftalık bazda da zirve tazelemişti.

SEKTÖRLER ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Piyasadaki genel yükselişe rağmen sektörler arasındaki performans farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 oranında bir gerileme yaşadı.

Sektörel bazda en yüksek artış yüzde 2,82 ile spor endeksinde kaydedildi. Buna karşın, tekstil ve deri sektörü yüzde 1,56'lık kayıpla günün en çok kan kaybeden alanı oldu.

Analistler, teknik açıdan 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç; 11.400 ile 11.300 puanın ise destek bölgesi olarak izlendiğini belirtiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA VENEZUELA GERGİNLİĞİ

Dünya genelinde ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yankıları sürerken, piyasalardaki risk iştahının bu gerilimden sınırlı etkilendiği gözleniyor. Yatırımcılar, bölgedeki askeri hareketlilikten ziyade ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ve likidite imkanlarına odaklanmış durumda.

Uzmanlar, bu hafta ABD'de yayımlanacak olan tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecek dönemdeki yol haritasını netleştireceğini ve küresel piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

Piyasalar küreselde bu iki noktaya odaklanırken içeride de 2025 yılının son enflasyon verisine odaklandı. Enflasyon verisinin ardından BIST 100'den yükseliş geldi.