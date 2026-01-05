Borsa İstanbul'da tarihi rekor!

Borsa İstanbul'da tarihi rekor!
Yayınlanma:
Küresel gelişmeler ve içeride enflasyon verisinin ardından BIST 100 endeksi 11 bin 643 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Haftanın ilk, 2026 yılının ise ikinci işlem gününe Borsa İstanbul yükselişle giriş yaptı. Önceki kapanış verilerine kıyasla 49,34 puanlık bir artış yakalayan BİST 100 endeksi, yüzde 0,43 oranında primlenerek 11.547,72 puan seviyesine ulaştı.

Günün ilerleyen saatlerinde tırmanışını sürdüren endeks, 11 bin 643 puana kadar çıkarak tarihinin en yüksek noktasını gördü. Cuma günü de yüzde 2,10'luk bir değer kazancıyla 11.498,38 puandan kapanan piyasa, haftalık bazda da zirve tazelemişti.

SEKTÖRLER ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

2023/03/15/borsa1.jpg

Piyasadaki genel yükselişe rağmen sektörler arasındaki performans farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 oranında bir gerileme yaşadı.

ABD'nin Venezuela saldırısı altını uçurdu!ABD'nin Venezuela saldırısı altını uçurdu!

Sektörel bazda en yüksek artış yüzde 2,82 ile spor endeksinde kaydedildi. Buna karşın, tekstil ve deri sektörü yüzde 1,56'lık kayıpla günün en çok kan kaybeden alanı oldu.

Analistler, teknik açıdan 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç; 11.400 ile 11.300 puanın ise destek bölgesi olarak izlendiğini belirtiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA VENEZUELA GERGİNLİĞİ

2025/08/08/abd-venezuela-lideri-maduronun-basina-odul-koydu-tarihi-tutari-acikladi-2.jpg

Dünya genelinde ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yankıları sürerken, piyasalardaki risk iştahının bu gerilimden sınırlı etkilendiği gözleniyor. Yatırımcılar, bölgedeki askeri hareketlilikten ziyade ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ve likidite imkanlarına odaklanmış durumda.

Uzmanlar, bu hafta ABD'de yayımlanacak olan tarım dışı istihdam verisinin Fed'in gelecek dönemdeki yol haritasını netleştireceğini ve küresel piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

TÜİK 2025 enflasyonunu açıkladı! Milyonlarca emekli ve memurun zammı bu orana göre hesaplanacakTÜİK 2025 enflasyonunu açıkladı! Milyonlarca emekli ve memurun zammı bu orana göre hesaplanacak

Piyasalar küreselde bu iki noktaya odaklanırken içeride de 2025 yılının son enflasyon verisine odaklandı. Enflasyon verisinin ardından BIST 100'den yükseliş geldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Ekonomi
Şarj endişesine son: Elektrikli araçlarda yeni pil menzili ikiye katlıyor
Şarj endişesine son: Elektrikli araçlarda yeni pil menzili ikiye katlıyor
Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!
Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!