Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının son enflasyonun verisini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 30,89 oldu.

Bu veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin alacağı enflasyon farkı da ortaya çıktı. Maaş ve aylıklara yapılacak enflasyon farkı bu orana göre hesaplanacak.

GEÇEN AYLARDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON

Kasımda aylık enflasyon 0,87, yıllık enflasyon da 31,07 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK geçtiğimiz ay enflasyonu aylık 2,55, yıllık 32,85 olarak açıklamıştı.

Eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

2025 yılına ait aylık ve yıllık enflasyon verileri

ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'LE UYUŞMADI

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,11 yıllık yüzde 56,14 olarak açıkladı.

Öncü veri olarak anılan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul enflasyonu üç gün önce belli olmuştu.

İTO’nun paylaştığı yılın son verilerine göre, İstanbul'un aralık ayı enflasyonu %1,23 artarken, yıllık %37,68 oldu.

İstanbul enflasyonu belli oldu

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik görünüm açısından büyük önem taşıyan Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında enflasyon beklentisini açıklamıştı. Reel sektör ve finans dünyasından 65 uzmanın katılımıyla hazırlanan ankette, yıl sonu enflasyon tahminlerinde bu ay sınırlı bir gerileme görülmüştü. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anketteki yüzde 32,20 seviyesinden yüzde 31,17'ye indi.

Benzer şekilde ileriye dönük tahminlerde de düşüş devam etti. Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e, 24 ay sonrası tahmini ise yüzde 17,69’dan yüzde 17,45’e gerilemiş durumda. Merkez Bankası, son enflasyon raporunda 2025 ara hedefini yüzde 24 seviyesinde korurken, yıl sonu tahmin aralığını yüzde 31–33 bandına çıkarmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...