İstanbul enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılının son ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi (Perakende Fiyatlar) verilerini paylaştı. 2023 bazlı endeks sonuçlarına göre, Aralık ayında fiyat artış hızı bir önceki aya göre %1,23 olarak gerçekleşti. Ancak aylık bazdaki bu artışın ötesinde, yıllık kümülatif tablo İstanbul’daki tüketicilerin alım gücünün ne denli eridiğini bir kez daha ortaya çıkardı.

MEGA KENTTE GEÇİNMEK ARTIK MUCİZE

İTO verilerine göre, 2025 yılının Aralık ayında perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,68 oranında yükseldi. Bu rakam, İstanbul’da yaşayan halkın temel ihtiyaç kalemlerine erişiminin bir yıl içinde yaklaşık %40 oranında zorlaştığını gösteriyor.

YIL SONU KARNESİNDE ENFLASYON BASKISI

İTO'nun yayımladığı 2025 Aralık ayı göstergeleri şu şekilde netleşti: