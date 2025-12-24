Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren 587 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni yayımladı. Tebliğ ile 2025 yılı 4. geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son nokta konuldu.

4. DÖNEMDE DÜZELTME YOK, BİLANÇO İSTENMEYECEK

Karara göre, kapsam dahilindeki mükelleflerin 2025 yılı 4. geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek kalmadı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu net ifadelere yer verildi: "2025 hesap döneminin dördüncü geçici vergi döneminde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur."

Bu karar kapsamında, şirketler 4. dönem geçici vergi beyannamelerini verirken eklerine bilanço eklemek zorunda kalmayacak.

HESAPLAMA YILLIK YAPILACAK

Bakanlık daha önce 2025'in birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılmaması yönünde karar almıştı. 4. dönemin de buna eklenmesiyle geçici dönemlerdeki yük kalkmış oldu. Ancak bu durum verginin tamamen silindiği anlamına gelmiyor; ertelenen enflasyon düzeltmesi işlemleri yıllık bazda yapılacak.

KUYUMCULAR İÇİN DEĞİŞMEDİ

Düzenlemenin tek istisnası ise altın ve gümüş ticareti yapanlar oldu. Sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ve imalatıyla uğraşan mükellefler, bu "muafiyetten" yararlanamayacak.

Kuyumcular ve gümüşçüler, şartlara bakılmaksızın 2025'in 4. geçici vergi dönemi de dahil olmak üzere her dönem sonunda enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.