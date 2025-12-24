Enflasyon düzeltmesi kararı!

Enflasyon düzeltmesi kararı!
Yayınlanma:
İş dünyasının "Enflasyon Muhasebesi"nde beklediği karar çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 2025 yılının son çeyreğinde geçici vergi için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren 587 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni yayımladı. Tebliğ ile 2025 yılı 4. geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son nokta konuldu.

4. DÖNEMDE DÜZELTME YOK, BİLANÇO İSTENMEYECEK

Karara göre, kapsam dahilindeki mükelleflerin 2025 yılı 4. geçici vergi dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek kalmadı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu net ifadelere yer verildi: "2025 hesap döneminin dördüncü geçici vergi döneminde kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur."

Bu karar kapsamında, şirketler 4. dönem geçici vergi beyannamelerini verirken eklerine bilanço eklemek zorunda kalmayacak.

HESAPLAMA YILLIK YAPILACAK

Bakanlık daha önce 2025'in birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılmaması yönünde karar almıştı. 4. dönemin de buna eklenmesiyle geçici dönemlerdeki yük kalkmış oldu. Ancak bu durum verginin tamamen silindiği anlamına gelmiyor; ertelenen enflasyon düzeltmesi işlemleri yıllık bazda yapılacak.

KUYUMCULAR İÇİN DEĞİŞMEDİ

Düzenlemenin tek istisnası ise altın ve gümüş ticareti yapanlar oldu. Sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ve imalatıyla uğraşan mükellefler, bu "muafiyetten" yararlanamayacak.

Kuyumcular ve gümüşçüler, şartlara bakılmaksızın 2025'in 4. geçici vergi dönemi de dahil olmak üzere her dönem sonunda enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Ekonomi
Finansal güvende sert düştü
Finansal güvende sert düştü
BİM banka kuruyor! İşte detaylar
BİM banka kuruyor! İşte detaylar
Ceza sınırları arttı: Aidatsız kart vermeyenden dosya masrafına... Tüketicinin hakkına giren yandı
Ceza sınırları arttı: Aidatsız kart vermeyenden dosya masrafına... Tüketicinin hakkına giren yandı