ABD'nin Venezuela saldırısı altını uçurdu!
ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının piyasayaya etkisi merak edilirken altın ve gümüşten rekor yanıt geldi.

Dünya, 2026’nın ilk haftasına küresel bir kaosun tam ortasında girdi. ABD ordusunun Venezuela lideri Maduro’yu yakaladığını duyurmasının ardından piyasalar haftaya "panik" ile başladı.

Yatırımcı güvenli liman olan altına koşarken, dolar kuru 43 TL barajının üzerinde seyrediyor.

ALTINDA 'VENEZUELA' FIRTINASI: GRAM 6.100 TL'Yİ AŞTI!

Hafta sonu yaşanan askeri müdahale, spot altını %2’lik bir sıçramayla 4 bin 420 dolar seviyesine taşıdı. Bu küresel şokun Türkiye’ye yansıması da sert oldu:

Gram Altın: Yeni haftaya 6 bin 118 TL seviyesinden "merhaba" dedi.

Gümüş: %4,4 artışla 75,82 dolara fırlayarak tarihindeki en iyi performanslardan birini sergiliyor.

KCM Trade analistlerine göre, Venezuela’daki jeopolitik riskler yatırımcıyı "can havliyle" altına yöneltti.

5 Ocak Pazartesi günü saat 08:30 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 1,81

ALIŞ(TL) 6.099,39

SATIŞ(TL) 6.100,19

Çeyrek Altın % 3,80

ALIŞ(TL) 10.333,00

SATIŞ(TL) 10.496,00

Altın (ONS) 1,81

ALIŞ($) 4.409,45

SATIŞ($) 4.410,04

SAAT 10.00: TÜİK MİLYONLARIN KADERİNİ AÇIKLAYACAK!

Venezuela’daki savaş tamtamları altında, Türkiye'de saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Bu rakam; memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılındaki "yaşam mücadelesi" oranını belirleyecek.

TÜİK’in 6 aylık enflasyonu %12-13 bandında açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Venezuela krizi nedeniyle petrol fiyatlarında da sıçrama bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

