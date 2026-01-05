Borsa İstanbul'da gong ARF Bio için çaldı: ARFYE artık borsada!

Borsa İstanbul'da gong ARF Bio için çaldı: ARFYE artık borsada!
Yayınlanma:
Borsa İstanbul’da halka arz furyası ARF Bio ile devam ediyor. Enerji sektörünün önde gelen şirketi ARFYE koduyla ilk işleme başladı.

Talep toplama aşamasını bitiren ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreninin ardından "ARFYE" koduyla işlemlere başladı.

Törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ARF Bio yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.

Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor!Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor!

Şirket, halka arzdan sağlanan kaynakla yeni yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE STRATEJİK YATIRIMLAR

2025/12/19/arf-bio-1.jpg

Törende açıklamalarda bulunan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, yenilenebilir enerji alanının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve enerji arz güvenliği bakımından stratejik bir mevkide olduğunu ifade etti. Ergun, şirketin sermaye piyasalarının sunduğu olanakları kullanarak büyüme vizyonunu daha yukarıya taşıyacağını dile getirdi.

ATIKTAN DEĞERE: BİYO GAZ VE MİKROALG HEDEFİ

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, İzmir’de bulunan 4,8 megavat kapasiteli biyogaz tesisi ile yola çıktıklarını hatırlattı.

Arslan, tarımsal atıkları katma değerli ürünlere dönüştürerek karbon salınımını düşürdüklerini ve Gold Standard’dan karbon sertifikası aldıklarını belirtti. Gelecek hedefleri arasında Türkiye’de örneği olmayan endüstriyel mikroalg üretim tesisini kurmak ve 50 bin metrekarelik akıllı sera yatırımı yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SERMAYE YAPISI

2025/12/19/arf-bio-2.jpg

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ise şirketin atığı enerjiye ve tarıma kazandıran yeni nesil bir yeşil dönüşüm modeli olduğunu söyledi.

Yılın son halka arzı ARF Bio talep topluyorYılın son halka arzı ARF Bio talep topluyor

RePie Portföy’ün 2022 yılında yaptığı 98,5 milyon dolarlık yatırımla şirketin yaklaşık yüzde 95 hissesine sahip olduğuna değinen Çamlıbel, bu halka arzın girişim sermayesi fonlarının başarısına bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Ekonomi
Emekliye yine hüsran: Süper, TÜİK'in yalanları ortada, talimatla belirlenen enflasyon ortada
Emekliye yine hüsran: Süper, TÜİK'in yalanları ortada, talimatla belirlenen enflasyon ortada
EKK yılın ilk toplantısını yaptı
EKK yılın ilk toplantısını yaptı
Görmeden icat etti! Arabaların vazgeçilmezi oldu
Görmeden icat etti! Arabaların vazgeçilmezi oldu