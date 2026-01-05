Borsa İstanbul'da gong ARF Bio için çaldı: ARFYE artık borsada!

Talep toplama aşamasını bitiren ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreninin ardından "ARFYE" koduyla işlemlere başladı.

Törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ARF Bio yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.

Şirket, halka arzdan sağlanan kaynakla yeni yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE STRATEJİK YATIRIMLAR

Törende açıklamalarda bulunan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, yenilenebilir enerji alanının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve enerji arz güvenliği bakımından stratejik bir mevkide olduğunu ifade etti. Ergun, şirketin sermaye piyasalarının sunduğu olanakları kullanarak büyüme vizyonunu daha yukarıya taşıyacağını dile getirdi.

ATIKTAN DEĞERE: BİYO GAZ VE MİKROALG HEDEFİ

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, İzmir’de bulunan 4,8 megavat kapasiteli biyogaz tesisi ile yola çıktıklarını hatırlattı.

Arslan, tarımsal atıkları katma değerli ürünlere dönüştürerek karbon salınımını düşürdüklerini ve Gold Standard’dan karbon sertifikası aldıklarını belirtti. Gelecek hedefleri arasında Türkiye’de örneği olmayan endüstriyel mikroalg üretim tesisini kurmak ve 50 bin metrekarelik akıllı sera yatırımı yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SERMAYE YAPISI

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ise şirketin atığı enerjiye ve tarıma kazandıran yeni nesil bir yeşil dönüşüm modeli olduğunu söyledi.

RePie Portföy’ün 2022 yılında yaptığı 98,5 milyon dolarlık yatırımla şirketin yaklaşık yüzde 95 hissesine sahip olduğuna değinen Çamlıbel, bu halka arzın girişim sermayesi fonlarının başarısına bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.