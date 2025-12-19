Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor!

Borsa İstanbul yatırımcısına yeni şirket haberi geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde bir şirkete daha vize verdi.

SPK, borsaya yeni şirketler kazandırmaya devam ediyor. Kurulun son toplantısından Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ için halka arz onayı çıktı. Yatırımcıların merakla beklediği süreçte hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.

HALKA ARZIN BÜYÜKLÜĞÜ 916 MİLYON LİRA

Halka arz sürecinde şirketin sermayesi 147 milyon 337 bin TL'den, 182 milyon 837 bin TL'ye yükseltilecek. Ayrıca şirketin mevcut ortağı Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'nin elinde bulunan 11 milyon 500 bin TL'lik pay da satışa sunulacak.

Toplamda 47 milyon adet payın dağıtılacağı halka arzın büyüklüğü 916 milyon TL olarak hesaplandı. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,71 olacak. Hisselere fazla talep gelmesi durumunda ise ek pay satışı yapılmayacağı duyuruldu.

ATIKLARI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

2015 yılında Ankara'da kurulan Arf Bio, sadece güneş enerjisi değil, biyokütle alanındaki yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Şirketin Konya Kadınhanı'nda 5.7 MW'lık güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Ancak şirketin amiral gemisi İzmir'de. Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali, 4,8 MW kurulu gücüyle Türkiye'nin alanındaki en büyük tesislerinden biri.

Bu tesiste inek dışkısı ve bitkisel atıklardan hem elektrik hem de ısı üretiliyor. Santral, 10 bin konutun günlük elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor. Ayrıca bu işlem sonucunda atıklar organomineral gübreye dönüştürülerek tarıma geri kazandırılıyor.

PARAYI NEREDE KULLANACAKLAR?

Yatırımcının en çok merak ettiği "Halka arz geliri nereye gidecek?" sorusu da izahname ile yanıt buldu. Şirket kasasına girecek parayı borç ödemekten ziyade yeni yatırımlara ayıracak:

%15-20: Mikro alg yatırımı

%20-25: Sera yatırımı

%10-15: GES (Güneş Enerjisi) yatırımları

%20-25: İşletme sermayesi

%20-25: Finansal borç ödemeleri

Şirketin finansal tablolarına bakıldığında 2023 yılını 101,19 milyon TL net kâr ile kapattığı görülüyor. Halka arz sonrası için herhangi bir fiyat istikrarı planlaması bulunmazken, hem şirket hem de ortaklar 1 yıl boyunca hisse satışı yapmayacaklarını taahhüt etti.