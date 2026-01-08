Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü

Meteorolojik veriler İstanbul'un karşı karşıya kalacağı fırtınayı günler öncesinen göstermiş mega kentte yaşanacaklara karşı vatandaşlar uyarılmıştı. Rüzgarın ataklarla şiddetini artıracağı öngörülürken beklenen oldu.

Lodos İstanbul'un karadeniz kıyılarında 120 kilometrelik hıza doğru yükselirken fırtına kasırga sınırına dayandı. Rüzgar ölçeği bofor skalasında 12. kademe doğrudan "kasırga" olarak adlandırılırken, 11. kademeyi gören İstanbul'da geniş çaplı yıkıcı hasar, ağaçların kökünden sökülmesi ve ağır cisimlerin havada savrulması anlamına gelen çok kuvvetli fırtına başladı.

FIRTINA İSTANBUL'U FENA VURDU!

Fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra kasırga şiddetine çıkarak en yüksek noktasına ulaşması beklenirken gelen görüntüler yaşanan tehlikeyi ortaya çıkardı.

AKOM ve Valilik, özellikle Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlara "mümkünse dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri ile İstanbul içi vapur hatları geçici olarak durduruldu.

Adalar çevresindeki yüksek dalgalar ve Boğaz hattındaki sert rüzgâr nedeniyle birçok hat askıya alındı. Maltepe, Bostancı, Beşiktaş ve Kabataş bağlantılı Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Ayrıca Anadolu Hisarı ile Eminönü arasındaki sabah seferleri de hava muhalefeti engeline takıldı.

İBB, Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana geldiği ve iskelenin tedbir amaçlı olarak işletmeye kapatıldığı bildirdi. Yapılan açıklamada, saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik hatlarının işletmeye kapatıldığı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşandığı kaydedildi.

Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Lodos sebebiyle Tuzla'da tekneler batmaya başladı.

ÇATILAR UÇTU: AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 2 otomobil hurdaya döndü. Kaldırımda yürüyen bir kadın, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bakırköy'ün Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç dalı düşmesi sonucu 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Bahçelievler-Yenibosna'da devrilen bir ağacın altında kalan vatandaş, çevredekilerin yardımıyla hafif yaralı olarak kurtarıldı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece: Sitelerin çatı yalıtımları uçarken, devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı.

Yetkililer can ve mal kaybına karşı vatandaşlara yapılan uyarıları tekrar ederken dikkatli olunması gerekenler şu şekilde listelendi:

Bina diplerine, ağaç altlarına ve tabela yanlarına araç bırakmayın.

Saksı, sandalye ve kurutmalık gibi eşyaları içeri alın.

Lodos nedeniyle oluşabilecek baca geri tepmelerine karşı uyanık olun.

Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın; dışarıdayken baş bölgenizi korumaya özen gösterin.

FIRTINA NEDENİYLE 69 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mega kentteki fırtına nedeniyle 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri 69 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı koruların tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldığı vurgulanan açıklamada, kapatılan korular şu şekilde sıralandı:

"Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu."