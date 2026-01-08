Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz taşımacılığında aksaklıklar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve Şehir Hatları, vapur seferlerini iptal etti.

Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları AŞ, internet sitesinden yaptığı duyuruda, "Tüm seferlerimiz elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" açıklamasına yer verildi.

Benzer şekilde İDO da hava şartları nedeniyle seferlerini gerçekleştiremeyeceklerini bildirdi.

TELEFERİK SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışamadığı ifade edildi.