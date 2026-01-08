Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi

Meteoroloji hafta başından itibaren ani düşecek sıcaklıklar ve hızı 90 kilometreyi bulması beklenen lodos için uyarılarını peş peşe sıraladı. Şiddetli fırtına ve yağmurun ardının kar olduğunu da gösteren Meteoroloji vatandaşların erkenden hazırlık yapması konusunda uyarı yaptı.

Büyükşehirleri de içine alacak şekilde 61 ile sarı kodla alarm verilirken İçişleri Bakanlığı da uyarılarını sosyal medyasından paylaştı. Olumsuzlukların yaşanmaması için atılacak adımlar önem kazanırken Pazar ve Pazartesi günü için beklenen kar yağışı da sürpriz yaptı. Meteorolojik hareketliliğin yükseldiğii kritik saatlere girildi.

KRİTİK SAATLER BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün ki tahminlerinde bugün sabah saatlerini özellikle vurgulamış AKOM ise İstanbul için saaat 08:00 için beklenen kuvvetli lodosa karşı uyarı yapmıştı. Tahminlerde yer alan saatlere girildi.

Meteoroloji tarafından yapılan günlük tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbulda hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken gün içinde yurt geneli için önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarı ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK HARİTA İÇİŞLERİNİ DE HAREKETE GEÇİRDİ

Meteoroloji 61 ili kapsayacak şekilde 61 ilde sarı kodlu alarm verdi. Yayımlanan meteorolojik harita İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlık meteorolojinin haritasına işaret ederek "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." dedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

1. Ankara 2. Artvin 3. Balıkesir 4. Bingöl 5. Bolu 6. Bursa 7. Denizli 8. Edirne 9. Erzurum 10. Gümüşhane 11. Isparta 12. İzmir 13. Kastamonu 14. Kırklareli 15. Kocaeli 16. Kütahya 17. Antalya 18. Aydın 19. Bilecik 20. Bitlis 21. Burdur 22. Çanakkale 23. Diyarbakır 24. Erzincan 25. Giresun 26. Hakkari 27. İstanbul 28. Kars 29. Kayseri 30. Kırşehir 31. Konya 32. Manisa 33. Muğla 34. Nevşehir 35. Ordu 36. Sakarya 37. Siirt 38. Sivas 39. Trabzon 40. Uşak 41. Yozgat 42. Aksaray 43. Karaman 44. Batman 45. Bartın 46. Iğdır 47. Düzce 48. Muş 49. Niğde 50. Rize 51. Samsun 52. Sinop 53. Tekirdağ 54. Tunceli 55. Van 56. Zonguldak 57. Bayburt 58. Kırıkkale 59. Şırnak 60. Ardahan 61. Yalova

KAR BİR KEZ DAHA İSTANBUL'A DOĞRU YÜRÜYOR!

Gece yarısından itibaren yağmurun yerini kar yağışına bırakması beklenirken paylaşılan haritada görüldü ki; kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor!

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, güney kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve zamanla yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Akdeniz, Karadeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren batısı zamanla geneli 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Sinop-Bafra arası öğle saatlerine kadar 6 ila 8, Giresun kıyıları öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, doğusunun güneyi doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 5 ila 7, gece doğu kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı 2,5 ila 3,5 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.