Lodos fırtınası Ayasofya'yı da vurdu: Hasar açıklandı

İstanbul'u etkisi altına alan lodos fırtınası Ayasofya'yı da vurdu. Şiddetli rüzgardan Mimar Sinan minaresinin etkilendiği öğrenilirken vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tarihi camideki hasar açıklandı.

Türkiye, yurt genelini etkisi altına alan fırtınalı ve yağışlı hava ile güne başladı. Yurdun çok sayıda yerinden fırtınaın yarattığı hasara ilişkin görüntüler geldi.

Maddi hasara neden olan şiddetli lodos tarihi binaları da etkiledi.

LODOS FIRTINASI AYASOFYA'YI DA VURDU: HASAR AÇIKLANDI

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü.

Konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada; şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna duyurulur. 08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür.

Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacaktır."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

