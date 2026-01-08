AKOM'dan İstanbullulara kar ve fırtına uyarısı!

AKOM’un tahminlerine göre bugün İstanbul genelinde lodos ve karayelden esecek fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının saatte yer yer 50 ila 85 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Gün içinde 16-17 derece civarında seyredecek olan sıcaklıklar, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 8-10 dereceye kadar gerileyecek. Yağışın ise akşam saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanağa döneceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU KUVVETLİ SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR

Haftalık hava tahminlerine göre cuma günü yağış beklenmezken, hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ancak cumartesi günü İstanbul yeniden fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun etkisi altına girecek. Bu yağışlı havanın pazar gününden itibaren yerini daha soğuk bir havaya bırakması öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI İÇİN PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için rapor net tarihler sundu. Pazar günü karla karışık yağmur ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, pazartesi günü kent genelinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Salı günü aralıklı hafif kar geçişlerinin ardından, çarşamba günü yağışın etkisini kaybederek kenti terk etmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu

AKOM’DAN İSTANBULLULARA TEDBİR ÇAĞRISI

Fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan AKOM, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı hazırlıklı olunması istendi.