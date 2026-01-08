İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu

Meteoroloji, AKOM, valilik ve İçişleri Bakanlığı çok mega kenti vuracak çok şiddetli fırtına için peşe peşe uyarılarda bulundu. Hava tahmin uygulamaları da şiddeti git gide artan rüzgar için alarm verirken İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı. Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren ani düşecek sıcaklıklar ve hızı 90 kilometreyi bulacak lodos için çok sayıda uyarıda bulundu. Haftalık tahminlerde beklenen şiddetli fırtına ve yağmur beklenenden hızlı ve güçlü şekilde yurda giriş yaptı.

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması için İçişleri Bakanlığı, valilikler ve İBB AKOM da 61 ili kapsayan sarı kodlu alarm listesiyle bildirimde bulunurken mega kent İstanbul fırtınalı havadan en çok etkilenecek iller arasında yer aldı. Fırtınanın İstanbul'da zaman zaman şiddetini daha da artırması beklenirken zirve yapacağı aralık meteoroloji uygulamalarına yansıdı.

İSTANBUL'DA FIRTINA 'KASIRGA' SINIRINA DAYANDI

AKOM fırtınanın etkili olacağı İstanbul için saat 08:00'i işaret ederken kuvvetli lodosun şiddetinin gün içinde sıçramalar yapacağı vurgulandı.

Mega kentin sokaklarında fırtınanın hızının 90 kilometreyi bulacağı öngörülürken Karadeniz açıklarında ise çok daha şiddetli eseceği görüldü. Türkiye'nin yaklaşık 70'ini uçuracak fırtınanın İstanbul kuzey kıyılarında 120 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Saatlik hamlelerle sertleşecek lodos, çıkacağı hızla harikeyn yani kasırga sınırına dayanmış olacak. Meteoroloji'nin yayımladığı bofor ölçeğine göre; kasırga öncesi rüzgar şiddeti 103 ila 117 kilometre olarak görülüyor.

Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdiKar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi

AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKECEK SAAT BELLİ OLDU

Gökyüzünü köpük ve serpintilerle kaplayıp denizde görüşü sıfıra indirecek şiddette ulaşacak rüzgar karada ağaçları kökünden söküp, çatıları uçuracak güce ulaşacak.stanbulda-firtina-kasirga-sinirina-dayandi-agaclari-kokunden-sokecek-saat-belli-oldu-4.jpg

Meteoroloji uygulamalarının bildirimlerine göre fırtına saat 15:00'a kadar özellikle İstanbul Avrupa yakasında zirvesine ulaşacak.

Akşam üzeri 18:00'da şiddetini azaltması beklenen lodos 24:00'a kadar sakinleşecek ancak bu kez de kar ve şiddetli soğuklar kapıyı çalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

