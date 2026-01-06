Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı

Yurt genelinde bu hafta da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, "Perşembe günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak göreceğiz. Lodos, perşembe günü batı bölgelerimizin tamamında etkili olacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yarın yurdun batı bölgelerinde kuvvetli lodosla birlikte sağanak geçişleri görüleceğini bildirdi.

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Perşembe günü batı ve iç bölgelerin tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, "Perşembe günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak göreceğiz. Lodos, perşembe günü batı bölgelerimizin tamamında etkili olacak." dedi.

Cuma günü ise Edirne ile Kırklareli çevreleri hariç yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Çelik, "Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde ancak iç kesimlerde rakımı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek." diye konuştu.

Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyorUzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor

Çelik, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini ancak cuma gününden itibaren düşeceğini bildirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da perşembe ve cuma günü yağış görüleceğini belirten Çelik, sıcaklıkların 12 ila 14 derecelerde seyrettiğini ancak cuma günü 5 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olduğunu ifade eden Çelik, hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini, yağışların ise il genelinde görüleceğini aktardı.

Çelik, İzmir'de hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Kaynak:AA

