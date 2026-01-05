Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor

İstanbul’da geçtiğimiz hafta bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı beklenenden kısa sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yağmur ve sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Hatay’ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Meteoroloji "kuvvetli geliyor" diyerek uyardı: Tek tek illeri açıkladı!

UZMAN İSİM GÜNÜNÜ VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükselecek.

Sıcaklıkların kısa süreli yükselişinin ardından kış yeniden etkisini gösterecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul’da beklenen kar yağışı için yeni tarihi açıkladı.

"2. SOĞUK HAVA DALGASININ ETKİSİNE GİREBİLİRİZ"