Meteoroloji "kuvvetli geliyor" diyerek uyardı: Tek tek illeri açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre bugün gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak:AA

