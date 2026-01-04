Meteoroloji "kuvvetli geliyor" diyerek uyardı: Tek tek illeri açıkladı!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre bugün gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



????️ 4 Ocak 2026 Pazar günü,

⏰ Gece saatlerine kadar;



???? Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına;… pic.twitter.com/KsMZtEuUxr — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 4, 2026

DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.