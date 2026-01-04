İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava koşulları hızla değişirken, sağanak ve rüzgarlı günler megakenti etkisi altına aldı.

"Zemheri" soğuklarının etkisiyle Marmara Bölgesi'nde de sıcaklıklar bazı illerde 2 ila 5 dereceye kadar düştü.

ORHAN ŞEN “DAHA ÇOK YAĞACAK” DİYEREK TARİH VERDİ

Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbul için tarih vererek yaptığı yeni kar uyarısı, bu kez yağışın daha kuvvetli olabileceğini söyledi.

Kar yağışının daha kuvvetli bir şekilde geri dönebileceğine dikkat çeken Şen, 12-13 Ocak tarihlerine dikkat çekerek "Bu kez yağış daha kuvvetli hissedilebilir." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

14 KENTTE SARI UYARI

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova