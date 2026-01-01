İstanbul'da ani kar yağışı için saat verildi! İşte o 13 ilçe

Türkiye 2025'i soğuk hava ile terk edip 2026 yılına neredeyse tüm yurtta buz kestiren hava ile giriş yaptı. Meteoroloji verilerine göre yurdu etkisi altına alan bu soğuk hava Ocak ayının ortalarına kadar İstanbul'da etkili olacak.

İstanbul'un sokakları yeni yıla beyaz örtüyle girdi

İSTANBUL 2026'YI BEYAZ ÖRTÜ İLE KARŞILADI

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürürken kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz ve Sarıyer gibi yüksek kesimli bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

13 İLÇEDE ANİ KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Megakentte soğuk hava etkisini sürdürürken Karadeniz'de şu anda yolda olan yağış kütleleri; Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane ilçelerinde saat 13.00 ila 16.45 arasında ani ve yoğun kara neden olacak.

Hava Forum tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde oldu: