İstanbul'un sokakları yeni yıla beyaz örtü ile kaplandı
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oluyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

