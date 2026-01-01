İstanbul'un sokakları yeni yıla beyaz örtü ile kaplandı
Yayınlanma:
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında kentin kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde kar yağışı başladı.
Kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandı
Son dakika! Artvin'de çığ felaketi! 3 Çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı
Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oluyor.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)