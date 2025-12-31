Son dakika! Artvin'de çığ felaketi! 3 Çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'de çığ altında kalan 3 kişiden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

3 çobanın, küçükbaş sürüsüyle birlikte çığ altında kaldığı ifade edilmişti. Artvin Valisi Turan Ergün, 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

3 ÇOBAN SÜRÜSÜYLE BİRLİKTE ÇIĞIN ALTINDA KALDI

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Arzu Yaylası'nda çığ felaketi meydana geldi.

Olayda, 3 çobanın sürüsüyle birlikte çığın altında kaldığı belirtildi. Yaşanan felaket nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvanın da kar kütlesi altında kaldığı ifade edilirken hayvanların kaybına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı.

3 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

Vali Turan Ergün, felaketin arıdan yaptığı ilk açıklamada 3 yurttaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu söylemiş ve "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" demişti.

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ederken hava koşullarında dolayı araçların sadece köyün girişine kadar ilerleyebildiği ve yaylaya ulaşımın yaya olarak güçlükle sağlanabildiği ifade edilmişti.

Erdün, bölgedeki hava şartlarının kötü olduğunu söylemiş ve AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını belirtmişti.