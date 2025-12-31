Kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 hafif ticari araç ile 2 otomobil kaza yaptı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kar nedeniyle kayan yolda gerçekleşen kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe bölgesinde meydana geldi.
Tekirdağ'da korkunç kaza! Karşı yöne geçerek 3 araca çarptı
KAR NEDENİYLE YOL KAYGANLAŞTI
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kayganlaşan yol sebebiyle 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil çarpıştı.
KAZADA 2 ARAÇ YOLDAN ÇIKTI 4 KİŞİ YARALADNI
Çarpışma sonrası 2 aracın yoldan çıktığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayganlaşan yolda ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)