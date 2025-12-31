Kar nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 araç yoldan çıktı 4 kişi yaralandı

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 hafif ticari araç ile 2 otomobil kaza yaptı. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.