Tekirdağ'da korkunç kaza! Karşı yöne geçerek 3 araca çarptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy-Kızılpınar D100 karayolu Atılım Beton Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Kızılpınar’dan Çerkezköy yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle karşı yöne geçti. Otomobil bu sırada dönüş yapmak için kırmızı ışıkta bekleyen M.E. kontrolünde, minibüs, H.G. yönetimindeki hafif ticari araç ve E.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

1 SÜRÜCÜ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, sürücülerden M.K. yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya’da ölümlü kaza! Otomobil alt geçide yuvarlanıp alev aldı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından M.K., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.