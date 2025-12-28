Tekirdağ'da korkunç kaza! Karşı yöne geçerek 3 araca çarptı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Karşı yöne geçerek 3 araca çarptı
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Yaşanan kazada otomobilin sürücüsü M.K. yaralandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy-Kızılpınar D100 karayolu Atılım Beton Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Kızılpınar’dan Çerkezköy yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle karşı yöne geçti. Otomobil bu sırada dönüş yapmak için kırmızı ışıkta bekleyen M.E. kontrolünde, minibüs, H.G. yönetimindeki hafif ticari araç ve E.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

karsi-yone-gecen-otomobil-kirmizi-isikt-1084492-321873.jpg

1 SÜRÜCÜ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, sürücülerden M.K. yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya’da ölümlü kaza! Otomobil alt geçide yuvarlanıp alev aldıAntalya’da ölümlü kaza! Otomobil alt geçide yuvarlanıp alev aldı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından M.K., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
Türkiye
Oraya kış uğramadı: İstanbul’dan gelip denize girdiler!
Oraya kış uğramadı: İstanbul’dan gelip denize girdiler!
Firari hükümlü İzmir’de yakalandı!
Firari hükümlü İzmir’de yakalandı!
Uludere katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Uludere katliamında hayatını kaybedenler anıldı