Antalya’da ölümlü kaza! Otomobil alt geçide yuvarlanıp alev aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobil yaya alt geçidi girişine düşerek alev aldı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Enis Kömür (26), hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi D-400 karayolunda, saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mahmutlar Mahallesi istikametinden Alanya merkeze seyir halinde olan otomobil, sürücü Enis Kömür'ün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki yaya alt geçidi girişine düştü.

alt-gecide-dusup-yanan-otomobilde-oldu-1084157-321786.jpg

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI!

Kazanın şiddetiyle otomobilde yangın çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

alt-gecide-dusup-yanan-otomobilde-oldu-1084155-321786.jpg

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında sürücü Enis Kömür’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sapanca'da feci kaza: 6 yaralıSapanca'da feci kaza: 6 yaralı

Kömür'ün cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

