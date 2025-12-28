Antalya’da ölümlü kaza! Otomobil alt geçide yuvarlanıp alev aldı
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi D-400 karayolunda, saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mahmutlar Mahallesi istikametinden Alanya merkeze seyir halinde olan otomobil, sürücü Enis Kömür'ün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki yaya alt geçidi girişine düştü.
OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI!
Kazanın şiddetiyle otomobilde yangın çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında sürücü Enis Kömür’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kömür'ün cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak:DHA