Sapanca'da feci kaza: 6 yaralı

Sapanca'da feci kaza: 6 yaralı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Sakarya Caddesi’nin, Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi ile kesiştiği noktada, gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Yunus Emre B. (20) yönetimindeki 54 DJ 058 plakalı otomobil ile Emir Y. (24) kontrolündeki 35 AVK 377 plakalı araç, çarpıştı.

sakaryada-iki-otomobil-carpisti.jpg

6 KİŞİ YARLANDI

Kaza sonucu, sürücüler ile araçlardaki İrem S. (27), Sümeyye K. (25), Gamze Ö. (25) ve Ahmet Ensar T. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

sakaryada-iki-otomobil-carpisti-6-yarali.jpg

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Türkiye
Bakanlık duyurdu: Milyar liralık uyuşturucu operasyonu
Bakanlık duyurdu: Milyar liralık uyuşturucu operasyonu
Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı
Eğlence mekanı kan gölüne döndü! Cam bardakla dehşet saçtı