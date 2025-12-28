Sapanca'da feci kaza: 6 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Sakarya Caddesi’nin, Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi ile kesiştiği noktada, gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Yunus Emre B. (20) yönetimindeki 54 DJ 058 plakalı otomobil ile Emir Y. (24) kontrolündeki 35 AVK 377 plakalı araç, çarpıştı.

6 KİŞİ YARLANDI

Kaza sonucu, sürücüler ile araçlardaki İrem S. (27), Sümeyye K. (25), Gamze Ö. (25) ve Ahmet Ensar T. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.