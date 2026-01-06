Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki müzede yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreç anlatılıyor.

GEÇEN YIL 14 BİN 550 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılmasının da amaçlandığı müzeyi geçen yıl 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

2020 yılından itibaren 51 bin 726 kişiyi ağırlayan müze her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

KAHRAMAN SAĞRA FINDIK MÜZESİ HAKKINDA

Ordu’nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki tarihi üç katlı Kahraman Sağra Konağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile önce restore edildi. Yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyaların da bir araya getirilmesiyle tarihi konak, fındık müzesi olarak kullanılmaya başladı.

TOPRAKTAN ÜRETİCİYE HER DETAY BULUNUYOR

Fındığın zorlu yolculuğunun materyallerle hikayeleştirildiği müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreci aktarılıyor. Ziyaretçiler her aşamayı bu müzede adım adım görme imkanı bulurken fındık hakkında da detaylı bilgiler edinebiliyor.