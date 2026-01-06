Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Yayınlanma:
Ordu'da fındığın öyküsünün anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni 2025'te 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki müzede yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreç anlatılıyor.

kahraman-sagra-findik-muzesi-1.jpg

GEÇEN YIL 14 BİN 550 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılmasının da amaçlandığı müzeyi geçen yıl 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

kahraman-sagra-findik-muzesi-3.jpg

Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden dolduRuslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu

2020 yılından itibaren 51 bin 726 kişiyi ağırlayan müze her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

kahraman-sagra-findik-muzesi-2.jpg

KAHRAMAN SAĞRA FINDIK MÜZESİ HAKKINDA

Ordu’nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki tarihi üç katlı Kahraman Sağra Konağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile önce restore edildi. Yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyaların da bir araya getirilmesiyle tarihi konak, fındık müzesi olarak kullanılmaya başladı.

TOPRAKTAN ÜRETİCİYE HER DETAY BULUNUYOR

Fındığın zorlu yolculuğunun materyallerle hikayeleştirildiği müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreci aktarılıyor. Ziyaretçiler her aşamayı bu müzede adım adım görme imkanı bulurken fındık hakkında da detaylı bilgiler edinebiliyor.

Kaynak:AA

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Türkiye
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş