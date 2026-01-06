Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu

Erken rezervasyonlardaki dikkat çekici artışın etkisiyle, Rus turistlerin 2026 yılı bahar ve yaz sezonuna yönelik yurt dışı tatil planlarında Türkiye, açık ara en çok tercih edilen destinasyon oldu.

Turizm sektöründen elde edilen verilere göre, artan uçuş alternatifleri ve yüksek konaklama standartları, Rus turistlerin 2026 sezonu yurt dışı tatil planlarında rotayı yeniden Türkiye’ye çevirmesine neden oldu. Tur operatörleri, erken rezervasyon talebinin pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirirken, yurt dışı turlarda güçlü bir toparlanma eğilimi dikkat çekti.

ERKEN REZERVASYONLARDA ARTIŞ

2026 sezonuna yönelik erken rezervasyonlara olan ilgi hızla artarken, rezervasyon hacmi geçen yıla göre yaklaşık üç katına çıktı.

Otel ve konaklama rezervasyonlarında ise yıl sonu itibarıyla yüzde 100’e yakın bir yükseliş kaydedildi.

RUS TURİST SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,67 milyona ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Yüksek konaklama standartları ve güçlü uçuş bağlantıları nedeniyle, Türkiye’nin 2026 sezonunda da Rus turistler için ilk tercihi olması öngörülüyor.

2026 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının yüzde 5 ila 10 oranında artış bekleniyor.