Site aidatlarına zam nasıl yapılacak?

Kiraların artışının yanında adından söz ettiren site aidatlarında yaşanan rahatsızlık Meclis gündeminde.

Yeni düzenlemeyle site yöneticileri artık keyfi zam yapamayacak; artışlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile sınırlandırılacak.

Gelen yoğun şikayetler üzerine hazırlanan kapsamlı mevzuat düzenlemesi, yolda. Torba kanun teklifiyle Meclis gündemine taşınacak olan taslak, hem aidat miktarını hem de site yönetim şirketlerinin denetimini sil baştan düzenliyor.

ARTIŞ NASIL YAPILACAK?

Mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu'nda aidat miktarının belirlenmesine ilişkin herhangi bir üst sınır bulunmaması, site yönetimlerinin fahiş zamlar yapmasına kapı aralıyordu. Yeni düzenlemeyle getirilen kurallar şunlar:

YDO Sınırı: Site yöneticileri, yıl başında aidat artışlarını sadece Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar yapabilecek.

Toplantı Zorunluluğu: Belirlenen tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması şart olacak.

Karar Yeter Sayısı: Yeni aidatın kabulü için ilk toplantıda site sakinlerinin %50+1 çoğunluğu aranacak; bu sağlanamazsa ikinci toplantıya katılanların çoğunluğu yeterli sayılacak.

Kolaylaştırılmış Yönetim: Yönetim planı değişiklikleri için gereken 4/5 çoğunluk şartı, süreçleri hızlandırmak adına 2/3’e düşürülecek.

DENETİM YAPILACAK

Sadece aidatlar değil, bu hizmeti sunan profesyonel şirketler de artık sıkı takip altına alınıyor. "Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" ile şu adımlar atılacak:

Bakanlık Denetimi: Site yönetim şirketleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak.

Sertifika ve Eğitim: Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek; yöneticiler ve denetçiler periyodik eğitimlerden geçecek.

Yıllık Denetim: Yetkilendirilmiş denetçiler, bu şirketleri yılda en az bir kez denetleyecek.

GERİYE DÖNÜK İŞLEYECEK Mİ?

Mağdur Sakinler Dikkat: Hali hazırda fahiş zamlarla karşılaşan site sakinleri için uzmanlar, düzenlemenin geriye dönük işleyip işlemeyeceğinin Meclis sürecinde netleşeceğini belirtiyor.

Ancak kamuoyu baskısı oluşursa, geçerlilik tarihinin yılın başı olarak belirlenmesi ihtimal dahilinde.