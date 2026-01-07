İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak

İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
Yayınlanma:
Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle yaşanacak olumsuzluklara ek olarak şiddetli fırtına ve yağış etkili olacak. 10 derece kadar sıcaklık düşüşü beklenirken AKOM İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı. Uyarıya göre; zaman zaman daha da sertleşmesi beklenen fırtına ve yağmur şiddetini artıra artıra vuracak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Türkiye genelini etkisi altına alması beklenen soğuk ve karlı hava öncesinde şiddetli fırtına ve yağmurun geleceği duyuruldu. Olumsuz hava koşullarının gün gün yayılması ve etki alanını genişletmesi beklenirken İstanbul için de bir uyarı geldi.

Meteoroloji 36 il için alarm verdi! Kuvvetli fırtına ve yağışla başlıyor: Uyarılar peş peşe geldiMeteoroloji 36 il için alarm verdi! Kuvvetli fırtına ve yağışla başlıyor: Uyarılar peş peşe geldi

İBB AKOM, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Perşembe gününden itibaren etkili olacak fırtına ve yağışlı havayı açıklarken vatandaşları uyardı. Sıcaklıklar 10 derece kadar düşecek, fırtına ve yağış şiddetini aralıklı olarak daha da yükseltecek.

İSTANBULLULARI 'HAZIRLIKLI OLUN' DİYEREK UYARDI

Günlük hava tahminlerini açıklayajn AKOM, akşam 22.00 saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetlenerek etkili olacak fırtınayı duyurdu.

İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecekİstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek

Beklenen fırtınanın Perşembe sabah 8 sularında daha da şiddetlenmesi beklenirken kısa süreli hamlelerle daha saatte 90 kilometrelik hıza çıkması bekleniyor.

stanbullulari-hazirlikli-olun-diyerek-uyardi-siddetini-artira-artira-vuracak-2.jpg

Fırtınanın beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıkların da Perşembe günü itibari ile 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği açıklandı.

stanbullulari-hazirlikli-olun-diyerek-uyardi-siddetini-artira-artira-vuracak-5.jpg

Zaman zaman şiddeti değişecek fırtınanın Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken yaratacağı olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması bekleniyor.

ŞİDDETİNİ ARTIRA ARTIRA VURACAK

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümüne yayılması beklenen yağışlı ve soğuk hava bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkları kış değerlerine geriletecek.

stanbullulari-hazirlikli-olun-diyerek-uyardi-siddetini-artira-artira-vuracak-4.jpg

Ani düşüşlerle rüzgârın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

stanbullulari-hazirlikli-olun-diyerek-uyardi-siddetini-artira-artira-vuracak-3.jpg

Meteoroloji de günlük tahminlerinde yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunurken rüzgarın, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğini açıklamıştı.

meteoroloji-36-il-icin-alarm-verdi-kuvvetli-firtina-ve-yagisla-basliyor-uyarilar-pes-pese-geldi-4.png

AKOM, Meteoroloji'nin gece yarısı beklenen fırtına tahminini saat saat netleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Türkiye
Dilek İmamoğlu: Demokrasi bir şafak vakti gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu: Demokrasi bir şafak vakti gözaltına alındı
‘Rüşvetin belgesi mi olur’ sözünün sahibi Selim Edes'e lüks otelde taziye
‘Rüşvetin belgesi mi olur’ sözünün sahibi Selim Edes'e lüks otelde taziye