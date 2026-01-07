İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Türkiye genelini etkisi altına alması beklenen soğuk ve karlı hava öncesinde şiddetli fırtına ve yağmurun geleceği duyuruldu. Olumsuz hava koşullarının gün gün yayılması ve etki alanını genişletmesi beklenirken İstanbul için de bir uyarı geldi.

Meteoroloji 36 il için alarm verdi! Kuvvetli fırtına ve yağışla başlıyor: Uyarılar peş peşe geldi

İBB AKOM, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Perşembe gününden itibaren etkili olacak fırtına ve yağışlı havayı açıklarken vatandaşları uyardı. Sıcaklıklar 10 derece kadar düşecek, fırtına ve yağış şiddetini aralıklı olarak daha da yükseltecek.

İSTANBULLULARI 'HAZIRLIKLI OLUN' DİYEREK UYARDI

Günlük hava tahminlerini açıklayajn AKOM, akşam 22.00 saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetlenerek etkili olacak fırtınayı duyurdu.

İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek

Beklenen fırtınanın Perşembe sabah 8 sularında daha da şiddetlenmesi beklenirken kısa süreli hamlelerle daha saatte 90 kilometrelik hıza çıkması bekleniyor.

Fırtınanın beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıkların da Perşembe günü itibari ile 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği açıklandı.

Zaman zaman şiddeti değişecek fırtınanın Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken yaratacağı olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması bekleniyor.

ŞİDDETİNİ ARTIRA ARTIRA VURACAK

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümüne yayılması beklenen yağışlı ve soğuk hava bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkları kış değerlerine geriletecek.

Ani düşüşlerle rüzgârın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji de günlük tahminlerinde yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunurken rüzgarın, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğini açıklamıştı.

AKOM, Meteoroloji'nin gece yarısı beklenen fırtına tahminini saat saat netleştirdi.