Rakıdaki vergi oranını açıkladı: Bir kadeh içene iki kadeh devlete

Yeni yılın ilk haftasında Türkiye, enflasyon ile artan vergiler arasındaki makasta sıkışmış durumda.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün paylaştığı güncel veriler, alkollü içeceklerdeki vergi yükünün geldiği ürkütücü boyutu bir kez daha kanıtladı.

RAKININ YARISINDAN FAZLASI VERGİ!

1 Ocak itibarıyla güncellenen ÖTV tutarları sonrası, alkol oranı %45 olan 70’lik bir şişe rakının maliyet tablosu adeta bir "vergi beyannamesine" dönüştü.

Vergisiz Fiyat: 458,77 TL

ÖTV: 537,07 TL

KDV: 199,16 TL

Toplam Vergi: 736,23 TL

Raf Fiyatı: 1.195 TL

Bu tabloya göre bir şişe rakı alan vatandaş, aslında paranın %62’sini doğrudan vergi olarak ödüyor.

ALKOLE ZAM GELDİ

Öte yandan Mey Diageo ve Tuborg bünyesindeki alkollere zam yaptı.

İçkiye dev zam! Biradan rakıya, viskiden votkaya adeta yağdı!

Tuborg zammı ile en ucuz 50 cl'lik bira 107 TL olurken, Mey Diageo grubundaki rakı, cin, tekila, votka ve viskiler zamlandı.