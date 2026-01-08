İçkiye dev zam! Biradan rakıya, viskiden votkaya adeta yağdı!

2026 yılına vergi artışlarıyla girilmesinin ardından, alkollü içecek sektöründe zam dalgası hız kesmeden devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, Tuborg ve Mey Diageo grupları da yeni fiyat listelerini yayınlayarak zam furyasına katıldı.

EN UCUZ BİRA 107 LİRA OLDU

Tuborg grubuna gelen son zamlarla birlikte, 50 cl'lik biralar 100 liralık psikolojik eşiği geride bıraktı.

Alkollü içki sektörü çöküyor!

Gruptaki en uygun fiyatlı 50 cl biranın satış fiyatı 107 TL olarak belirlendi. İthal bira kategorisinde fiyatlar 190 TL seviyelerine kadar tırmanmış durumda.

RAKI, VİSKİ, VOTKA...

Diageo Türkiye'nin (Mey Diageo) zam kararı rakı, viski, votka, tekila, cin ve likör gibi geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Zamla birlikte 35 cl rakılarda fiyatlar 575 lira ile 1300 lira arasında değişirken 70 cl'de fiyatlar 995 lira ile 2300 lira arasında fiyatlandı.

Gruptaki en pahalı viskinin fiyatı 24 bin lirayı bulurken, en pahalı tekila ise 12 bin TL oldu.

Cin fiyatları ise 575 lira ile 2 bin 300 lira bandında seyrediyor.