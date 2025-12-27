Alkollü içki sektörü çöküyor!

Dünya çapında tanınan araştırma şirketi Gallup’un verileri, ABD’de alkol tüketiminin yıllardır görülmemiş seviyelere indiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Amerikalı yetişkinlerin alkol tüketim oranı, sadece iki yıl içinde yüzde 62’den yüzde 54’e geriledi.

Bu keskin düşüş, alkol üreticilerini finansal bir krizin eşiğine getirdi.

AMERİKA'DA TÜKETİM ORANLARI SERT DÜŞTÜ

Tüketimdeki düşüşün geçici bir dalgalanma olmadığını savunan uzmanlar, haftalık ortalama tüketimin de rekor düşük seviyelere indiğine dikkat çekti.

2025 yılı boyunca birçok alkollü içki üreticisi, daralan satış hacmi ve artan maliyet baskısı nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Finansal sürdürülebilirliğini yitiren çok sayıda yerel ve ulusal marka piyasadan çekilmek zorunda kaldı.

İÇKİ İHRACATINDA BÜYÜK KAYIP: KANADA PAZARI ÇÖKTÜ

Sektördeki kriz sadece iç taleple sınırlı kalmadı; dış ticaret verileri de durumun vahametini belgeledi. ABD Damıtılmış İçkiler Konseyi’nin verilerine göre, 2025’in ikinci çeyreğinde içki ihracatı yıllık bazda yüzde 9 azaldı.

Kanada Şoku: Kanada’ya yapılan ihracat yüzde 85 oranında geriledi. Bazı Kanada eyaletlerinin ABD menşeli içkileri raflardan çekmesi, ülkeler arasındaki gümrük tarifesi gerilimlerini yeniden tetikledi.

Avrupa ve Asya: AB ülkeleri, İngiltere ve Japonya’ya yapılan sevkiyatlarda da belirgin düşüşler kaydedildi.

430 BİRA FABRİKASI KAPANDI

Sektördeki daralma en çok bira ve şarap üreticilerini vurdu. Bira satışları yüzde 3,1 oranında düşerken, yıl boyunca 430’dan fazla bira fabrikasının faaliyetlerine son verdiği bildirildi. Şarap satışlarında ise yaklaşık yüzde 6’lık bir gerileme yaşandı. Sektörde yeni açılan işletme sayısının, kapananların çok gerisinde kaldığı görüldü.

TÜKETİCİ NEDEN VAZGEÇİYOR?

Alkol endüstrisindeki bu çöküşe dair üç temel neden ortaya çıkıyor:

Sağlıklı Yaşam Trendi: Tüketicilerin alkolsüz veya düşük alkollü alternatiflere yönelmesi.

Ekonomik Baskı: Yüksek enflasyon nedeniyle hane halkının alkol gibi zorunlu olmayan harcamalardan tasarruf etmesi.

Bilinçli Tüketim: "Daha az ve daha kaliteli" içme eğiliminin yaygınlaşması.