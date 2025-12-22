Herkesin gözü bu haberdeydi! Yeni yıl öncesi sigara ve alkole zam kapıda

Yeni yıla az bir zaman kala, sigara ve alkollü içkilere zam da kapıda. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya paket başına yaklaşık 5 TL, alkollü içkilere ise yüzde 15 ila 20 arasında artış öngördüklerini açıkladı.

VERGİLER FİYATLARA DOĞRUDAN YANSIYACAK!

Evrensel'in haberine göre, 2026’ye girilirken temel tüketim ürünlerinden enerjiye kadar birçok kalemde fiyat artışı bekleniyor. Sigara ve alkoldeki olası zamlar da vergi politikalarının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılması bekleniyor. ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini ifade eden Dündar, zamların kesinleşmesi için resmi açıklamanın beklendiğine dikkat çekti.

“SİGARADA PAKET BAŞINA 5 TL ARTIŞ GÜNDEMDE”

Dündar, “ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Ancak mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde” açıklamasında bulundu.