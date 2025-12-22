Bir zamanlar indirimli olduğu için alınırdı! Yılbaşı sepetlerinin akılalmaz fiyatı

Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı hediyeliklerine de talep artıyor. Yılbaşı sepeti hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, yılbaşı sepetlerinin daha çok hediye amaçlı tercih edildiğini belirtti.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezine talep arttı

Bakaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sepetler tamamen müşterinin isteğine göre hazırlanıyor. Bu yıl çerez ve meyve ağırlıklı ürünler kullandık. Yanına küçük çam ağacı, kokina, kurşun asker, yılbaşı süsleri ve kırmızı bitkiler ekliyoruz. Kimi çikolata istiyor, kimi şarap ya da viski talep ediyor. İçeriğe ve sepetin büyüklüğüne göre fiyatlar, 3 bin liradan başlayıp, 12 bin liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerine yer verdi.

“TALEP ARALIK AYINI İKİNCİ ARASINDA ARTIYOR”

Yılbaşı sepetlerine yönelik talebin genellikle aralık ayının ikinci yarısında arttığını belirten Bakaç, "'İçerisindeki ürünler bozulmasın' diye vatandaşlar, yılbaşına 5-10 gün kala sipariş veriyor. Çok yoğun satılan bir ürün değil ama yine de özel ve değer verilen kişiler, bazen de iş yeri hediyeleri için tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

“BAHÇEYE DİKİLİP ANI OLARAK SAKLANABİLİYOR”

Canlı küçük yılbaşı ağaçlarına da ilginin arttığını söyleyen Bakaç, "Büyük yapay ağaçlar artık çok tercih edilmiyor. Küçük canlı çamlar hem hediye olarak taşınması kolay hem de estetik. Daha sonra bahçeye dikilip anı olarak saklanabiliyor" dedi. Bakaç, küçük ağaçların daha ekonomik olduğunu ifade ederek "Küçük boy çamlar 1200, 1300 lira civarında. Biraz daha büyük olanlarsa 2 bin liradan satılıyor. Küçük yılbaşı çamlarına son 2-3 yıldır talep var; ama bu yıl daha fazla ilgi görüyoruz" sözlerini sarf etti.