Yılbaşına sayılı günler kala... İzmir’de binlerce litre etil alkol ele geçirildi

İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi.

SAHTE ALKOL YAPACAKLARDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konak ve Bornova’da bazı adreslerde yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol maddesinin tedarik ve satışı yapıldığı belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA

Dün 2 işyeri ve 4 depoya düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 3 bin 360 litre etil alkol, 50 alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 kapak vakumlama makinesi, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli adli işlem başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

