Yılbaşı öncesi 81 ilde denetim alarmı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nin (TÜRES) etkinliğinde gıda güvenliğine dair kritik mesajlar verdi. Yıl sonunun yaklaşmasıyla artan tüketimi fırsat bilenlere karşı denetim düğmesine basıldı.

Bakan Yumaklı, bugüne kadar 1 milyon 291 bin denetim yaptıklarını hatırlatarak, yılın son günleri için özel bir ekip kurulduğunu duyurdu: "Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar özellikle vatandaşımızın çok yoğun bir şekilde tükettiği yiyecek ve içecek üreten, satan bütün işletmeleri 81 ilde denetlemek üzere bir program başlattık."

"ÇÜRÜK YUMURTALARI SİZ ATIN"

Gıda güvenliğinin bakanlığın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Yumaklı, sektör temsilcilerine de sorumluluk yükledi. Ahilik kültürünü hatırlatan Bakan, işletmelerin kendi içinde bir otokontrol mekanizması kurması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, "Sektörün kendi içerisinde bir otokontrol mekanizması kurarak çürük yumurtaları dışarı atacak bir metodolojiyi oluşturmasında biz bakanlık olarak varız" diyerek TÜRES'ten bu konuda özel çalışma beklediğini ifade etti.

TARLADAN SOFRAYA ZEHİR TAKİBİ

İnsan sağlığının telafisi olmadığını vurgulayan Yumaklı, özellikle zirai ilaç (pestisit) kalıntılarına karşı tarladan market rafına kadar sıkı takip yaptıklarını belirtti. Ürünlerin sadece üretildikten sonra değil; serada, halde ve pakette de denetlendiği kaydedildi.

Dünyada üretilen her üç gıdadan birinin sofraya ulaşamadan kaybolduğunu belirten Bakan Yumaklı, her yıl 1,3 milyar ton gıdanın çöpe gittiğine dikkat çekti.

COĞRAFİ İŞARET

Türkiye'nin lezzet haritasına da değinen Yumaklı, şu ana kadar 1798 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını, 44 ürünün ise Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillendiğini, 41 ürünün ise sırada olduğunu sözlerine ekledi.