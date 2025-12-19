Öğrenciler yerli malı etkinliğinde zehirlendi!

Son zamanlarda yaşanan gıda skandalları, gıda güvenliğini tartışmaya açarken yine bir zehirlenme vakası meydana geldi.

Isparta’nın Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda yapılan yerli malı etkinliğinde yemek yiyen aynı sınıftan 9 öğrenci rahatsızlandı. Yemeğin ardından fenalaşan öğrencilerde bulantı, kusma ve ishal şikayeti görüldü.

Rahatsızlanan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Isparta Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Öğrenciler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi

BESİN ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Besin zehirlenmeleri genellikle, aniden başlar, hastalık belirtileri 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. İshal, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları ve karında kramplar gibi sindirim sistemini ilgilendiren şikayetlerin yanı sıra, bazen ateş de görülebilir