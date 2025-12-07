Gıda terörü bitmiyor! Tavuk pilav 30 işçiyi hastanelik etti

Yayınlanma:
Gıda skandallarının ardı arkası kesilmezken bir zehirlenme vakası da Kayseri’de yaşandı. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda, akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi olaylarında, son zamanlarda yaşanan artış dikkat çekerken son olay, Kayseri’de meydana geldi. Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Organize 19. Cadde'de bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda yaşanan olayda, akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen işçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı.

hastane.jpg

30 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Ekol TV'nin haberine göre, yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken sağlık ekiplerinin kontrollerinde fabrikada bulunan 30 işçide zehirlenme şüphesi tespit edildi. Ekipler, fabrikadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla 30 işçiyi şehirde bulunan farklı hastanelere sevk etti.

Okulda yemek yiyen 25 öğrenci hastanelik oldu!Okulda yemek yiyen 25 öğrenci hastanelik oldu!

SAĞLIK DURUMLARI İYİ!

Hastanede tedavi altına alınan 30 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

