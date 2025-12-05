Okulda yemek yiyen 25 öğrenci hastanelik oldu!

Okulda yemek yiyen 25 öğrenci hastanelik oldu!
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da bir ilkokulda yemek yiyen 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Beyaz Kuyu İlköğretim Okulu'nda kaşarlı sandviç ve tost yediği beliritlen 25 öğrenci, hatsaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA ZEHİRLENME VAKASI

Gazeteci Mehmet Yetim'in haberine göre; öğle saatlerinde merkeze bağlı Beyaz Kuyu Köyü'nde bulunan Beyazkuyu İlköğretim Okulu'nda verilen kaşarlı sandviç ve tost yiyen 25 öğrenci, rahatsızlandı.

Zehirlenme vakaları artınca zabıta harekete geçti: Toplanarak imha edildiZehirlenme vakaları artınca zabıta harekete geçti: Toplanarak imha edildi

25 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildi.

Öte yandan 25 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Türkiye
Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Başakşehir'de feci kaza! 2 kişi öldü 5 yaralı
Başakşehir'de feci kaza! 2 kişi öldü 5 yaralı
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor: İşte kapanacak yollar...
Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapanıyor: İşte kapanacak yollar...