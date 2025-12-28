Dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti! Set işçisinin ailesi konuştu: Hiçbir belgede yazmıyordu ama şirket bize ‘düştü’ dedi

ATV'de yayınlanan Gözleri Karadeniz' dizisinin setinde karavan görevlisi olarak çalışan Ahmet Emin Yavuk, çekim için için gittiği Rize'de bir otelde çıkan kavgada kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, set emekçisinin ailesi yapım şirketinin ilk etapta kendilerine Yavuk'un düştüğünü söylediğini belirtti.

SET EMEKÇİSİ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

16 Aralık’ta merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir otelde bir süre önce final yapan ‘Gözleri Karadeniz’ adlı dizinin setinde çalışan 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Otel odasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sette karavan şoförü olduğu belirtilen Ahmet Emin Yavuk, kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kafa travması geçiren Yavuk, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 25 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 17 Aralık'ta gözaltına alınan 4 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Ahmet Emin Yavuk

ADLİ TIP RAPORU DÜŞME İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre; soruşturma savcısı, Adli Tıp Uzmanı'ndan 19 Aralık'ta Yavuk'un durumunun incelenmesini talep etti. Adli Tıp Uzmanı yaptığı incelemede Yavuk'un vücudundaki bulguların basit bir düşmeye bağlı olamayacağı, aktif bir enerji uygulanarak oluşabileceği belirtti.

Set emekçisi dövülerek öldürüldü iddiası! Ünlü oyuncu ağlayarak anlattı

YAPIM ŞİRKETİ YAVUK'UN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Olayı duyar duymaz Rize'ye giden Yavuk'un ailesine de doktorlar set emekçisinin kafasına aldığı darbeler sonucu yaralandığını ifade etti. Yine ailenin belirttiğine göre yapım şirketinin ilk haberi Yavuk'un düştüğünü söyleyerek verdi.

GÜNLER SONRA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kavgaya ilişkin 17 Aralık'ta gözaltındıktan sonra serbest bırakılan 4 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Olaydan günler sonra gözaltına alınan 3 kişiden 1’i 27 Aralık'ta tutuklandı, 1 kişinin ise arandığı bildirildi. Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı getirildi.