Set emekçisi dövülerek öldürüldü iddiası! Ünlü oyuncu ağlayarak anlattı

ATV'de yayınlanan ve 16 Aralık günü final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin set emekçisi Ahmet Emin Yavuk, dün akşam hayatını kaybetti.

Yavuk'un ölümünün ardından oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Arslanoğlu, set karavancısı olan arkadaşı Ahmet Emin Yavuk'un bir otel odasında dövülerek öldürüldüğünü iddia etti.

Gözyaşları içinde konuşan Arslanoğlu, "düştü, kafasını vurdu" şeklindeki haberlerin gerçek olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

16 Aralık gecesi, dizinin finalini yönetmeninden oyuncusuna kadar galiba yayında öğrenmişler. O gece Emin'in odasını paylaştığı arkadaşı, husumetli olduğu başka şoförler var, onların yanına gidiyor.

Benim arkadaşımı bir otel odasında döve döve kafatasını kıracak kadar... Emin de o husumetlileriyle kavga etmeye giden herifin arkasından gidiyor, ayırmaya çalışıyor. Yapım koordinatörünü arıyor, 'gel bunları ben durduramıyorum' diye. O geldiğinde herhalde yerde yatıyorken mi buluyor bilmiyorum.

Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor yani onunla ilgili değil dert. Ama oradaki ifadelerde herkes 'çok sarhoştuk hatırlamıyoruz kim ne oldu' falan diyor. Bir otel odasında biri birini yumrukla, dirsekle, tekmeyle kafatasını kıramayacağına göre, onu kimin yaptığı bulunur ama bunlar benim konularım değil.

Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem.