Güllü'nün nasıl 'düştüğü' raporda ortaya çıktı!

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü'nün öldüğü gece Tuğyan ile birlikte evde olan Sultan Nur Ulu, ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü." demişti.

GÜLLÜ NASIL DÜŞTÜ?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, raporunu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Bilirkişi raporunda, intihara dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirlendi.

"SES DUYUNCA GÜLLÜ'NÜN DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİKLERİNİ ANLATTI"

Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun ifadesine de ulaşıldı. Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı.

"KORKUTMAK İÇİN ATTIM"

Kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıkan Ulu, şöyle dedi:

"Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler."

"'KIZIM YURT DIŞINA KAÇACAKSA, BEN KAÇIRIRIM' DEDİM"

Selahattin Mert Barut ile kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu söyleyen Arif Ulu, şöyle konuştu:

"Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim.

"HER SEFERİNDE BANA AYNI ŞEKİLDE OLAYI ANLATTI"