Güllü'nün arkadaşından kan donduran iddia! Kızı 'organ mafyası' ile tehdit etmiş

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Güllü’nün arkadaşı çarpıcı iddialarda bulundu.

ATV Ana Haber’e konuşan Güllü’nün yakın arkadaşı Özlem Kara, sanatçının, kızı Tuğyan’dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk’ten ise çekindiğini ileri sürdü.

Tuğyan’ın eski avukatlarından İstanbul Barosu'na Güllü başvurusu! Oğlu için görüş istediler

Özlem Kara, kızının Güllü'yü tehdit ettiğini söylerken şu açıklamalarda bulundu:

"Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş. Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış. Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu."