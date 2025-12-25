Güllü'nün arkadaşından kan donduran iddia! Kızı 'organ mafyası' ile tehdit etmiş

Güllü'nün arkadaşından kan donduran iddia! Kızı 'organ mafyası' ile tehdit etmiş
Yayınlanma:
Güllü’nün ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı.

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Güllü’nün arkadaşı çarpıcı iddialarda bulundu.

ATV Ana Haber’e konuşan Güllü’nün yakın arkadaşı Özlem Kara, sanatçının, kızı Tuğyan’dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk’ten ise çekindiğini ileri sürdü.

tugyan-tugberk.jpg

Tuğyan’ın eski avukatlarından İstanbul Barosu'na Güllü başvurusu! Oğlu için görüş istedilerTuğyan’ın eski avukatlarından İstanbul Barosu'na Güllü başvurusu! Oğlu için görüş istediler

"TORUNUNU ORGAN MAFYASINA SATACAĞIM"

Özlem Kara, kızının Güllü'yü tehdit ettiğini söylerken şu açıklamalarda bulundu:

"Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş. Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış. Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Türkiye
Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı
Karar Resmi Gazete'de! Genel aydınlatma sayaçları için verilen süre uzatıldı
Türkiye’de ilgi odağı olan Tesla’nın 'gizli' mekanizması sorguda! Hayati sorun çıktı
Türkiye’de ilgi odağı olan Tesla’nın 'gizli' mekanizması sorguda! Hayati sorun çıktı
10 yıl önce gelen leylekler göç etmekten vazgeçti
10 yıl önce gelen leylekler göç etmekten vazgeçti