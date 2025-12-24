Tuğyan’ın eski avukatlarından İstanbul Barosu'na Güllü başvurusu! Oğlu için görüş istediler

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü'nün öldüğü gece Tuğyan ile birlikte evde olan Sultan Nur Ulu, ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü." demişti.

Soruşturma sürerken ailenin avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Tuğyan Ülkem Gülter’in vekilliğinden çekildiklerini açıklamıştı.

Tuğyan'ın avukatından 'Hadi görüşürüz' sözüne akıllara ziyan açıklama

İSTANBUL BAROSU’NDAN RESMİ GÖRÜŞ TALEP EDİLDİ

Ensonhaber'den Rojda Altıntaş’ın haberine göre, Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in vekilliğini sürdürmelerinin meslek kuralları ve hukuk açısından menfaat çatışması teşkil edip etmediğinin belirlenmesi için İstanbul Barosu’ndan resmi görüş talep etti.