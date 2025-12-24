Tuğyan'ın avukatından 'Hadi görüşürüz' sözüne akıllara ziyan açıklama

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü'nün öldüğü gece Tuğyan ile birlikte evde olan Sultan Nur Ulu, ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü." demişti.

Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, gazeteci İhsan Yalçın'a konuştu.

Müvekkili hakkındaki iddialara yanıt veren Uçanok, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kanaatim şu şekilde: Güllü Hanım ne yazık ki uzun yıllardır alkolizm hastalığına sahipmiş. Sabahtan başlar akşamlara kadar alkol içermiş. Alkol içtiği zaman daha sert olabiliyormuş. O gece de alkol içmiş ve 3.53 promil alkollü çıktı. Alkolün yanı sıra antidepresan da kullanıyormuş. İkisinin etkileşiminde çok hoş olmayan şeyler yaşanabiliyor.

Şimdi bir kamera görüntüsü var o seslerin alındığı. O kamera görüntüsünün herkes lavabodan çıktığı ana işaret ediyor ama aslında lavaboya girdiği an bence daha önemli. Çünkü Güllü orada ciddi yalpalanıyor ve böyle suratı kayıyor tam lavabonun kapısına tutunacakken. Hatta duvara tutunuyor. Duramıyor yani yerinde, kafası sallanıyor. Benim görüşüm yani 3.53 promil alkol bir antidepresan etkileşimi zaten o an yaşanan denge problemi ile bir kaza olmuş olabileceği yönünde."

Tuğyan'ın söylediği iddia edilen "Hadi görüşürüz" sözünün Güllü'ye ait olduğunu savunan Uçanok, şöyle konuştu:

"Bizim yaptırdığımız iyileştirmelerde ve aldığımız mütalaalarda da sona doğru bazı kelimeler var. Tuğyan'la Sultan müzik eşliğinde oynamaya başlıyorlar. Daha sonra Güllü Hanım lavabodan çıkıyor. Odaya giriyor. O arada hep birlikte dans etmeye başlıyorlar. Güllü Hanım Sultan'ı dansa davet ediyor. İşte 'ben oynayamam roman havası oynamayı bilmiyorum bırak beni' gibi kelimeler var orada. Biraz daha ilerleyen aşamalarda artık sona doğru Güllü sinkaflı bir espri yapıyor. Bu sinkaflı espriye karşılık bir gülüşme yaşanıyor orada. Ve 7 saniye sonra bir 'Hadi görüşürüz' var. Sinkaflı sözle 'Hadi görüşürüz' sözünü söyleyen kişinin ses rengi, ses tonu aynı ve ikisi de Güllü.

En azından ben kendi yaptığım çalışmalardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Güllü'nün aranjörü, menajerleri onlarla da görüştük hani Güllü'yü tanıyan yakın çalışma arkadaşları, müzik dünyasında sesini daha iyi analiz edebilecek kişilere de ulaştık stüdyolarda bu sesleri dinledik. Hepsinden çıkardığımız sonuç aldığımız cevap Güllü'ye ait olduğu yönünde. Dolayısıyla 'Hadi görüşürüz' kendi iradesiyle bir yerden ayrılma hali olduğu için benim kanaatimce bu sözü söyleyerek artık orayı çok alkollü bir kafayla kapı sanmış olabilir.

Sultan'ın ifadesi bence bu bilirkişi raporuyla ters düşüyor. Sultan'ın ifadesi kendi içinde de çelişkili bence. Mesela Sultan ben gördüm diyor kalçadan böyle yukarı doğru atarken. Şimdi soruyorlar 'Hadi görüşürüz' duydun mu? Sen şimdi bu kadar önemli bir olayı gördüğünü iddia ediyorsan o kadar 2 metre mesafe o kadar yakın mesafeden o sesi de duyarsın. Ya da biz o ara kameradan o sesi duyuyorsak video kayıtlarında senin duymamanın imkanı yok. O sadece bir şekilde Tuğyan korkar da hiçbirimizin yapmadığı bir konu hakkında konuyu bana yıkmaya çalışır diye kendisi aslında bu durumdan kurtulmak için bence iftira attı.

Benim kanaatimce 2.5 aydır ses çıkarmayan sadece yakalandığı gün sıkıştığında acaba olmayan bir şey benim üstüme kalır mı korkusuyla arkadaşına iftira atan Sultan'ın bu ifadesi tek başına bir anlam ifade etmez. Onun dışında bu bilirkişi raporundan biraz bahsedeyim. 13 gün sonra yapılan bir keşiften bahsetmiştim başsavcılarımız eşliğinde. 262 sayfanın son sayfası var elimde. Son sayfasında aslında 21 tane sonuç bölümü var. Şimdi burada son maddede diyor ki,

'Güllü'nün postürünü özellikle gövdenin üst tarafının öne doğru eğik olmasından dolayı denge merkezinin ayaklarının hemen önünde bir noktada olacağından öne doğru dengesinin daha kolay bozulabileceği kaza ile öne doğru düşmeye daha yatkın bir pozisyonda olduğu.'

Aslında kaza olma ihtimalinin de varlığından bahsediliyor. Sonra devam eden cümlede diyor ki, 'Ancak geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının kaza ile düşmeye nazaran daha mümkün olduğu.' Dosyada sırt üstü düştüğüyle ilgili net bir delil yok zaten. Güllü zaten yüzüstü düştü burada bir tuhaflık var. İki ihtimalin de aslında var olduğundan bahsetmekle birlikte diğer ihtimal geriye doğru düşmesi halinde daha yüksek ihtimal diyor ama biz bunu 'kesin annesini attı dedi bilirkişi' falan diyoruz. Yani çok sakıncalı yorumlar bunlar.

Ses kaydının sonunda 'Hadi görüşürüz'ün öncesinde ya da işte sonrasında asla böyle bir boğuşma sesi gibi bir ses yok.