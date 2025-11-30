Zehirlenme vakaları artınca zabıta harekete geçti: Toplanarak imha edildi

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan zehirlenme vakalarının ardından kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygun olmayan ürünler ise toplanarak imha edildi.

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve yurttaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Son günlerde artan zehirlenme vakalarının ardından denetimlerini sıkılaştıran zabıta ekipleri, tavuk satışı yapılan işletmelerde ve ürünlerin saklandığı depolarda denetime çıktı.

Ekipler; son kullanma tarihi, temizlik koşulları, etiket ve tarife bilgileri, işletme ruhsatları, gıda güvenliği standartları ve ürünlerin saklama şartları gibi başlıklarda ayrıntılı incelemeler yaptı.

İşletmelerin tüketici sağlığına uygun hizmet verip vermediğine bakıldı.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE CEZA UYGULANDI

Denetimlerde, mevzuata aykırı durumlarla karşılaşılan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda cezai yaptırımlar uygulandı.

Sağlıksız, son kullanma tarihi geçen, belgesi ve üretim bilgisi olmayan ürünler ise toplanarak imha edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, halkın güvenli, sağlıklı ve hijyenik gıdaya erişimini temin etmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak:ANKA

